У МЗС спростували інформацію El Pais про "методи" повернення українців з-за кордону

У своїй статті іспанське видання El Pais заявило про нібито "переговори" уряду України з ЄС щодо "скорочення допомоги" українським біженцям та "відмову" від надання консульських послуг чоловікам. У Міністерстві закордонних справ спростували цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.
"Деякі твердження в цьому матеріалі не відповідають дійсності", - зазначив він.
Тихий заявив, що, по-перше, український уряд не просив країни ЄС скорочувати допомогу українським біженцям.
Також він додав, що, по-друге, військовозобов'язані українські чоловіки мають доступ до консульських послуг.
За словами Тихого, Україна прагне створювати позитивні стимули для добровільного повернення громадян, які були змушені виїхати через війну.
Матеріал під назвою "
У статті стверджується, що уряд України нібито розглядає "радикальні заходи" для повернення громадян, які виїхали через війну, включаючи "скорочення фінансової допомоги" українським біженцям у країнах ЄС.
Стверджується у матеріалі також й те, що Київ нібито може "обмежити консульські послуги" для чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном.
У матеріалі ці кроки зображені як так звана "частина політики стимулювання повернення українців" додому, аби допомогти країні відновлювати економіку та підтримувати обороноздатність.
Однак в МЗС України згадані вище твердження були спростовані.
Нагадаємо, що в інтерв'ю РБК-Україна доктор економічних наук Людмила Черенько розповіла про причини, чому українські біженці можуть не повертатися додому.
Однак в уряді, як зазначив Тихий, працюють над стимулюванням українців повернутися додому. Наприклад, як повідомив раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль, влада вже займається питанням повернення українців з Німеччини.
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