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В МИД опровергли информацию El Pais о "методах" возвращения украинцев из-за границы

Фото: Министерство иностранных дел Украины опровергло заявления издания El Pais (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В своей статье испанское издание El Pais заявило о якобы "переговорах" правительства Украины с ЕС по "сокращению помощи" украинским беженцам и "отказ" от предоставления консульских услуг мужчинам. В Министерстве иностранных дел опровергли эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого.

"Некоторые утверждения в этом материале не соответствуют действительности", - отметил он.

Тихий заявил, что, во-первых, украинское правительство не просило страны ЕС сокращать помощь украинским беженцам.

Также он добавил, что, во-вторых, военнообязанные украинские мужчины имеют доступ к консульским услугам.

По словам Тихого, Украина стремится создавать положительные стимулы для добровольного возвращения граждан, которые были вынуждены уехать из-за войны.

Статья El Pais

Материал под названием "

В статье утверждается, что правительство Украины якобы рассматривает "радикальные меры" для возвращения граждан, выехавших из-за войны, включая "сокращение финансовой помощи" украинским беженцам в странах ЕС.

Утверждается в материале также и то, что Киев якобы может "ограничить консульские услуги" для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом.

В материале эти шаги изображены как так называемая "часть политики стимулирования возвращения украинцев" домой, чтобы помочь стране восстанавливать экономику и поддерживать обороноспособность.

Однако в МИД Украины упомянутые выше утверждения были опровергнуты.

Напомним, что в интервью РБК-Украина доктор экономических наук Людмила Черенько рассказала о причинах, почему украинские беженцы могут не возвращаться домой.

Однако в правительстве, как отметил Тихий, работают над стимулированием украинцев вернуться домой. Например, как сообщил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, власти уже занимаются вопросом возвращения украинцев из Германии.

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МИД Украины