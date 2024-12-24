В МИД опровергли информацию El Pais о "методах" возвращения украинцев из-за границы

"Некоторые утверждения в этом материале не соответствуют действительности", - отметил он.

Тихий заявил, что, во-первых, украинское правительство не просило страны ЕС сокращать помощь украинским беженцам.

Также он добавил, что, во-вторых, военнообязанные украинские мужчины имеют доступ к консульским услугам.

По словам Тихого, Украина стремится создавать положительные стимулы для добровольного возвращения граждан, которые были вынуждены уехать из-за войны.

Статья El Pais

Материал под названием "

В статье утверждается, что правительство Украины якобы рассматривает "радикальные меры" для возвращения граждан, выехавших из-за войны, включая "сокращение финансовой помощи" украинским беженцам в странах ЕС.

Утверждается в материале также и то, что Киев якобы может "ограничить консульские услуги" для мужчин призывного возраста, находящихся за рубежом.

В материале эти шаги изображены как так называемая "часть политики стимулирования возвращения украинцев" домой, чтобы помочь стране восстанавливать экономику и поддерживать обороноспособность.

Однако в МИД Украины упомянутые выше утверждения были опровергнуты.

Напомним, что в интервью РБК-Украина доктор экономических наук Людмила Черенько рассказала о причинах, почему украинские беженцы могут не возвращаться домой.