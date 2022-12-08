UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС Словаччини про переговори з Росією: це вже пробували з Гітлером

Фото: міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер нагадав тим, хто зараз закликає до переговорів з Росією, про спроби домовитись з Адольфом Гітлером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Словаччини Растіслава Качера.

"Тим, хто каже, що "ми хочемо миру, ми за переговори", ми завжди кажемо, що це вже пробували з Гітлером - від нас, за нашими спинами хтось намагався їх проводити. Ми знаємо, що це призвело до руйнування тодішньої Чехословаччини й Другої світової війни, втрати десятків мільйонів людей. Ми цього ніколи не повторимо. Ми вивчили уроки історії та будемо підтримувати вас до самого кінця. А кінець - це коли ви скажете. Це український варіант миру", - сказав Качер.

Він переконаний, що Україна повернеться до миру, повернувши свої суверенні території.

"Але і це не кінець. Це станеться тоді, коли Росія не становитиме загрози міжнародній спільноті, коли Україна стане партнером, який засідатиме на усіх важливих європейських нарадах", - додав глава МЗС Словаччини.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що умов для завершення війни в Україні шляхом дипломатії наразі немає. Росія хоче не переговорів, а замороження конфлікту, аби підготуватися до нового наступу весною.

Додамо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що переговори України з РФ можуть відбутись і на них треба узгодити графік засідань спецтрибуналу в деокупованій Ялті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України