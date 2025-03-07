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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України

Архівне фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Саудівська Аравія підтвердила проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться у місті Джидда.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі МЗС Саудівської Аравії.

У заяві Саудівська Аравія підтвердила свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує впродовж останніх трьох років.

Переговори України та США

Напередодні Сполучені Штати оголосили про проведення переговорів з представниками України. Згодом це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Наразі відомо, що на наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію, а у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації проведуть переговори.

За інформацією джерел РБК-Україна, делегацію України очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З боку США участь візьмуть спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Сьогодні речник МЗС Георгій Тихий розповів, що на зустрічі делегацій України і США в Саудівській Аравії обговорять кілька питань, в центрі розмови буде шлях до миру. Участь росіян у переговорах не передбачається.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, на переговорах у Саудівської Аравії делегації України та США обговорять три ключові аспекти. Йдеться про угоду щодо ресурсів, військову допомогу та формат переговорного процесу з РФ.

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Саудівська АравіяСполучені Штати АмерикиМирні переговори