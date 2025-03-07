МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України

У заяві Саудівська Аравія підтвердила свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує впродовж останніх трьох років.

Переговори України та США

Напередодні Сполучені Штати оголосили про проведення переговорів з представниками України. Згодом це підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Наразі відомо, що на наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію, а у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації проведуть переговори.

За інформацією джерел РБК-Україна, делегацію України очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З боку США участь візьмуть спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.