МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України

Саудівська Аравія підтвердила проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться у місті Джидда.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли у прес-службі МЗС Саудівської Аравії.
У заяві Саудівська Аравія підтвердила свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує впродовж останніх трьох років.
Напередодні Сполучені Штати оголосили про проведення переговорів з представниками України. Згодом це підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Наразі відомо, що на наступного тижня президент Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію, а у вівторок, 11 березня, українська та американська делегації проведуть переговори.
За інформацією джерел РБК-Україна, делегацію України очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. З боку США участь візьмуть спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.
Сьогодні речник МЗС Георгій Тихий розповів, що на зустрічі делегацій України і США в Саудівській Аравії обговорять кілька питань, в центрі розмови буде шлях до миру. Участь росіян у переговорах не передбачається.
За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, на переговорах у Саудівської Аравії делегації України та США обговорять три ключові аспекти. Йдеться про угоду щодо ресурсів, військову допомогу та формат переговорного процесу з РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.