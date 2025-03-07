МИД Саудовской Аравии назвал место встречи представителей США и Украины

В заявлении Саудовская Аравия подтвердила свои постоянные усилия по достижению прочного мира для прекращения войны в Украине, которые она продолжает на протяжении последних трех лет.

Переговоры Украины и США

Накануне Соединенные Штаты объявили о проведении переговоров с представителями Украины. Впоследствии это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Известно, что на следующей неделе президент Владимир Зеленский посетит Саудовскую Аравию, а во вторник, 11 марта, украинская и американская делегации проведут переговоры.

По информации источников РБК-Украина, делегацию Украины возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Со стороны США участие примут спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Волц.