В МЗС розповіли, про що Україна та США говоритимуть у Саудівській Аравії

"Це зустріч не політична, а технічна. Зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі переговорів. Ми як держава запропонували і погодилися на конкретну американську пропозицію про 30-денне тимчасове повне припинення вогню", - сказав він.



Речник наголосив, що якби диктатор Володимир Путін і Росія погодилися на пропозицію, то уже могло б діяти припинення вогню. Натомість Кремль висуває різноманітні нові умови, обмежене погодження нібито на готовність утримуватися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі, яке ще перебуває в процесі з'ясування сторонами. Тихий додав, що Україна свій намір рухатися до миру чітко показала.

"Переговори, які відбудуться в Саудівській Аравії, ми до них ставимося як до двосторонніх українсько-американських. Нам не відомо про те, як там будуть відбуватися контакти американців з росіянами, це їхній вибір", - заявив речник.

За словами Тихого, після зустрічі в Джидді американська команда запевнила, що донесе результати російській стороні, зрозуміє, на що готові йти росіяни. Він додав, що Україна так і зараз розглядає цю взаємодію.

"Технічний рівень і технічні дискусії. Там буде військовий компонент, а міністр закордонних справ - це вже політичний, щодо міністра поки немає у нас планів на участь його у цій зустрічі", - додав речник МЗС.