В МИД рассказали, о чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта будет технической, а не политической. На ней должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Георгия Тихого на брифинге.
"Это встреча не политическая, а техническая. Встреча, на которой должны определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров. Мы как государство предложили и согласились на конкретное американское предложение о 30-дневном временном полном прекращении огня", - сказал он.
Спикер подчеркнул, что если бы диктатор Владимир Путин и Россия согласились на предложение, то уже могло бы действовать прекращение огня. Вместо этого Кремль выдвигает различные новые условия, ограниченное согласование якобы на готовность воздерживаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре, которое еще находится в процессе выяснения сторонами. Тихий добавил, что Украина свое намерение двигаться к миру четко показала.
"Переговоры, которые состоятся в Саудовской Аравии, мы к ним относимся как к двусторонним украинско-американским. Нам не известно о том, как там будут происходить контакты американцев с россиянами, это их выбор", - заявил спикер.
По словам Тихого, после встречи в Джидде американская команда заверила, что донесет результаты российской стороне, поймет, на что готовы идти россияне. Он добавил, что Украина так и сейчас рассматривает это взаимодействие.
"Технический уровень и технические дискуссии. Там будет военный компонент, а министр иностранных дел - это уже политический, по министру пока нет у нас планов на участие его в этой встрече", - добавил спикер МИД.
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча представителей Украины и США. По результатам переговоров США предложили ввести 30-дневное всеобъемлющее прекращение огня. Украина согласилась на предложение, но со стороны России начали выдвигать условия. В частности, Путин требует, чтобы в случае перемирия Украине прекратили оказывать помощь.
Президент Владимир Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии. Она состоится в понедельник, 24 марта.
Глава государства подчеркивал, что это будет техническая встреча, где обсудят различные аспекты по прекращению огня.
Что известно о новой встрече в Саудовской Аравии - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.