У МЗС розкритикували відновлення авіарейсів між Росією та Грузією

Грузія намагається налагодити відносини з Росією, коли весь світ ізолює країну-агресора для припинення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Twitter .

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 10 травня Росія скасувала заборону на прямі авіарейси з Грузією. Після цього Тбілісі вирішило піти на зустріч РФ і дозволити рейси.

У Євросоюзі пізніше заявили, що таке рішення Грузії викликає сумніви в її європейському курсі, оскільки країна має дотримуватись зовнішньої політики ЄС.

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