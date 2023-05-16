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В МИД раскритиковали возобновление авиарейсов между Россией и Грузией

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Грузия пытается наладить отношения с Россией в то время, как весь мир изолирует страну-агрессора для прекращения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Twitter.

"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет в Москву свои. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка обрадуется такому результату", - подчеркнул Николенко.

Напомним, 10 мая Россия отменила запрет на прямые авиарейсы с Грузией. После этого Тбилиси решило пойти на встречу РФ и разрешить рейсы.

В Евросоюзе позже заявили, что такое решение Грузии вызывает сомнения в ее европейском курсе, поскольку страна должна придерживаться внешней политики ЕС.

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