ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У МЗС розкритикували відновлення авіарейсів між Росією та Грузією

Новость на русском →
Вівторок 16 травня 2023 17:04
У МЗС розкритикували відновлення авіарейсів між Росією та Грузією Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Грузія намагається налагодити відносини з Росією, коли весь світ ізолює країну-агресора для припинення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка у Twitter.

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 10 травня Росія скасувала заборону на прямі авіарейси з Грузією. Після цього Тбілісі вирішило піти на зустріч РФ і дозволити рейси.

У Євросоюзі пізніше заявили, що таке рішення Грузії викликає сумніви в її європейському курсі, оскільки країна має дотримуватись зовнішньої політики ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Російська Федерація Грузія
NEWS
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
Найвищий топ-корупціонер. Деталі справи голови Верховного Суду Князєва і до чого тут Жеваго
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна