В МЗС розкритикували скандальну заяву про "дозвіл" РФ Україні на вступ до НАТО
Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що Україна нібито повинна отримати "дозвіл" від Росії на вступ до НАТО. Небезпечно, коли політики ставлять безпеку Альянсу в залежність від забаганок Москви.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.
"Дозвіл" на вступ до НАТО
За словами Дуро, "дозвіл" з боку Росії нібито допоможе уникнути безпекових ризиків.
"Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу... Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди", - заявила вона.
Загроза безпеці НАТО
Як відзначив Ніколенко, Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки для себе, що неодноразово підтверджувалось на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини.
"Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви", - пише речник МЗС.
Членство України в НАТО унеможливить повторення російської агресії проти Європи в майбутньому.
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