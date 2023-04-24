В МИД раскритиковали скандальное заявление о "разрешении" РФ Украине на вступление в НАТО

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украина якобы должна получить "разрешение" от России на вступление в НАТО. Опасно, когда политики ставят безопасность Альянса в зависимости от прихотей Москвы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Разрешение" на вступление в НАТО

По словам Дуро, "разрешение" со стороны России якобы поможет избежать рисков безопасности.

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу... Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения", - заявила она.

Угроза безопасности НАТО

Как отметил Николенко, Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности для себя, что неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе Венгрии.

"Мы не нуждаемся в разрешении России, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы", - пишет спикер МИД.

Членство Украины в НАТО исключит возможность повторения российской агрессии против Европы в будущем.