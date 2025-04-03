В МЗС розкрили ключові теми засідання Ради Україна-НАТО за участі Сибіги

Сибіга здійснить візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 3-4 квітня. Глава МЗС візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке пройде у рамках зустрічі глава МЗС країн Альянсу.

"Ключовими темами переговорів із союзниками будуть зміцнення міжнародної підтримки України, пріоритетні військові потреби, наближення справедливого миру в Україні та майбутні гарантії безпеки", - повідомляє МЗС.

Сибіга у Брюсселі проведе окремі двосторонні зустрічі. Міністр, зокрема, проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та низкою міністрів закордонних справ держав-членів НАТО.