В МИД раскрыли ключевые темы заседания Совета Украина-НАТО с участием Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Совета Украина-НАТО. Темами встречи будет поддержка Украины, мир и гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.
Сибига совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 3-4 апреля. Глава МИД примет участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое пройдет в рамках встречи глава МИД стран Альянса.
"Ключевыми темами переговоров с союзниками будут укрепление международной поддержки Украины, приоритетные военные потребности, приближение справедливого мира в Украине и будущие гарантии безопасности", - сообщает МИД.
Сибига в Брюсселе проведет отдельные двусторонние встречи. Министр, в частности, проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рядом министров иностранных дел государств-членов НАТО.
Напомним, 3-4 апреля министры иностранных дел стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это будет первая очная встреча глав МИД после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
В рамках встречи также состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором будет присутствовать глава МИД Андрей Сибига. Ранее он заявлял, что заинтересован во встрече с госсекретарем США Марко Рубио.
Также добавим, что на следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча министров обороны "коалиции желающих" по поддержке Украины. Ее проведут Великобритания и Франция. На следующий день состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
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