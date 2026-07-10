У МЗС Росії визначились, коли закінчиться війна в Україні

На спільній пресконференції з главою МЗС Мозамбіку Марією Лукаш головний дипломат Росії Лавров зробив відповідну заяву. Чиновник зазначив, що Росія продовжуватиме війну до повної капітуляції України.

Лавров вчергове послався на слова диктатора Путіна і нагадав про поставлені цілі в червні 2024 року під час виступу Путіна в Міністерстві закордонних справ.

А диктатор РФ у тодішньому виступі наполягав на виведенні українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія виявилася не в змозі захопити, визнанні цих регіонів і Криму російськими, відмови України від вступу до НАТО. Також вчергове йшлося про міфічну "демілітаризацію" та "денацифікацію" України.

Путін стверджував, що після виконання цих умов "негайно" віддасть наказ про припинення вогню.

"Президент чітко підтвердив, що ми продовжуватимемо досягати цілей, які були поставлені ще в червні 2024 року під час виступу Володимира Путіна в Міністерстві закордонних справ", - наголосив Лавров.