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У Молдові шість телеканалів позбавили ліцензій: що відомо

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Молдова, П'ятниця 16 грудня 2022 21:54
У Молдові шість телеканалів позбавили ліцензій: що відомо Фото: у Молдові з 19 грудня припиняють мовлення шість телеканалів (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За рішенням Комісії з надзвичайного стану Молдови шість місцевих телеканалів позбавили ліцензій на мовлення з 19 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавське видання NewsMaker.

Як засвідчує видання, йдеться про телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova. При цьому, рішення позбавити канали ліцензій ухвалено, аби захистити національний інформаційний простір від дезінформації та запобігти ризикам маніпулювання громадською думкою.

"Рішення про призупинення діяльності шести телеканалів ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення та радіо про порушення Кодексу телебачення та радіо, включаючи санкції за поширення некоректної інформації при висвітленні подій у країні та війни в Україні", - йдеться у рішенні Комісії з надзвичайного стану.

Рішення про призупинення ліцензій діє на час надзвичайного стану у Молдові.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна не хоче повертатися у СРСР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Майя Санду заявила, що воюючи з Росією, Україна захищає не лише власну свободу, але й Молдову.

Додамо, що НАТО та інші партнери Молдови посилять оборонну допомогу для неї через спроби Росії дестабілізувати ситуацію у країні.

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