У Молдові шість телеканалів позбавили ліцензій: що відомо

За рішенням Комісії з надзвичайного стану Молдови шість місцевих телеканалів позбавили ліцензій на мовлення з 19 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на молдавське видання NewsMaker .

Як засвідчує видання, йдеться про телеканали TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova. При цьому, рішення позбавити канали ліцензій ухвалено, аби захистити національний інформаційний простір від дезінформації та запобігти ризикам маніпулювання громадською думкою.

"Рішення про призупинення діяльності шести телеканалів ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення та радіо про порушення Кодексу телебачення та радіо, включаючи санкції за поширення некоректної інформації при висвітленні подій у країні та війни в Україні", - йдеться у рішенні Комісії з надзвичайного стану.

Рішення про призупинення ліцензій діє на час надзвичайного стану у Молдові.