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У МЗС РФ заявили про продовження зернової угоди "на попередніх умовах"

Фото: в Росії заявили про продовження зернової угоди 14 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 14 березня, у МЗС РФ заявили, що зернову угоду продовжено на колишніх умовах.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Наш заступник міністра, який веде цю угоду, вчора зробив заяву. Справді, угоду продовжено, умовлено, що вона продовжена на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер", - сказав він.

За його словами, підтверджено її пакетний характер і Росія нібито "наполегливо добиватиметься, щоб усі зобов'язання щодо зернової угоди виконувались".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 березня в Женеві пройшли переговори Росії та ООН щодо продовження зернової угоди.

Пізніше заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що його країна готова продовжити зернову угоду, але лише на 60 днів.

При цьому міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що позиція Росії щодо продовження зернової угоди лише на 60 днів не відповідає її угоді з Туреччиною та ООН.

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