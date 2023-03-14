RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки "на прежних условиях"

Фото: в России заявили о продлении зерновой сделки 14 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 14 марта, в МИД РФ заявили, что зерновая сделка продлена на прежних условиях.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Наш заместитель министра, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер",- сказал он.

По его словам, подтвержден ее пакетный характер и Россия якобы "будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства по зерновой сделке выполнялись".

Напомним, ранее стало известно, что 13 марта, в Женеве прошли переговоры России и ООН по продлению зерновой сделки.

Позже заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что его страна готова продлить зерновую сделку, но только на 60 дней.

При этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что позиция России по продлению зерновой сделки только на 60 дней не соответствует ее соглашению с Турцией и ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News