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Кримські гауляйтери заявили про "теракт" на енергооб'єкті: затримано "агента СБУ"

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Крим, Середа 02 листопада 2022 11:16
Кримські гауляйтери заявили про "теракт" на енергооб'єкті: затримано "агента СБУ" Фото: гауляйтери заявили про "теракт" на енергооб'єкті в Криму (instagram com fsb_rossii_official)
Автор: Наталія Гурковська

Російська ФСБ нібито запобігла "теракту" на одному з енергооб'єктів окупованого Криму. Організатора нібито навіть уже затримали, ним виявився так званий "український терорист", у нього при собі, як стверджується, була вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова.

"Співробітниками Федеральної служби безпеки запобігли теракту на одному з енергооб'єктів Республіки Крим. Українського терориста затримано, у нього вилучено вибухові пристрої", - стверджує він.

Як уточнюють "РИА Новости", "диверсію" нібито "організували" українські спецслужби.

"Затримано громадянина України, у нього вилучено три вибухові пристрої фугасного типу та схему розташування опор ЛЕП в одному з районів півострова", - йдеться в повідомленні.

Нібито, якби "диверсію" не припинили, "без світла залишилося б понад 5 тисяч споживачів". Видання навіть опублікувало відео, нібито із "затриманням" так званого "агента СБУ". Повідомляється і про арешт так званого "диверсанта".

Як повідомлялось, вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Нагадаємо, раніше у Криму також заявили про "атаку" БПЛА на Балаклавську ТЕС. Нібито спалахнув один із трансформаторів, який перебував у неробочому стані.

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