Кримські гауляйтери заявили про "теракт" на енергооб'єкті: затримано "агента СБУ"

Фото: гауляйтери заявили про "теракт" на енергооб'єкті в Криму (instagram com fsb_rossii_official)

Російська ФСБ нібито запобігла "теракту" на одному з енергооб'єктів окупованого Криму. Організатора нібито навіть уже затримали, ним виявився так званий "український терорист", у нього при собі, як стверджується, була вибухівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова.

"Співробітниками Федеральної служби безпеки запобігли теракту на одному з енергооб'єктів Республіки Крим. Українського терориста затримано, у нього вилучено вибухові пристрої", - стверджує він. Як уточнюють "РИА Новости", "диверсію" нібито "організували" українські спецслужби. "Затримано громадянина України, у нього вилучено три вибухові пристрої фугасного типу та схему розташування опор ЛЕП в одному з районів півострова", - йдеться в повідомленні. Нібито, якби "диверсію" не припинили, "без світла залишилося б понад 5 тисяч споживачів". Видання навіть опублікувало відео, нібито із "затриманням" так званого "агента СБУ". Повідомляється і про арешт так званого "диверсанта".