МЗС - Путіну на заяву про "гарантії" щодо зерна: ніяких нових зобов'язань ми не брали

Президент РФ Володимир Путін заявляє про розблокування "зернової угоди" нібито після надання Україною "гарантій". Однак наша країна ніяких нових зобов'язань не брала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС Олега Ніколенка.

Так, Ніколенко відповів на заяву Путіна трьома важливими пунктами:

Україна не використовувала і не планувала використовувати "зерновий коридор" у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень "зернової угоди". Ніяких нових зобов‘язань, які виходили б за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала.

"Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - підкреслив речник МЗС.

Він зазначив, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - звернув увагу Ніколенко.

За його словами, повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат.

"Ми вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", - додав Ніколенко.

Передісторія

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що "тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені в забезпеченні безпеки "зернового коридору".

Додамо, що турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган зателефонував Путіну та обговорив з ним подальшу роботу "зернового коридору". Після цього стало відомо, що робота угоди, яку намагалася зірвати Москва, продовжиться, про це відзвітувала як Туреччина, так і РФ.

Так, Путін сказав, що він отримав нібито якісь "гарантії" від України про невикористання зернового коридору в військових цілях і при цьому пригрозив, що Москва може вийти із "зернової угоди", якщо Україна порушить ці "зобов’язання".

Україна ж зі свого боку чітко відповіла, що дотримується всіх умов угоди.

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