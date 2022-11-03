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МЗС - Путіну на заяву про "гарантії" щодо зерна: ніяких нових зобов'язань ми не брали

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Київ, Четвер 03 листопада 2022 10:17
МЗС - Путіну на заяву про "гарантії" щодо зерна: ніяких нових зобов'язань ми не брали Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент РФ Володимир Путін заявляє про розблокування "зернової угоди" нібито після надання Україною "гарантій". Однак наша країна ніяких нових зобов'язань не брала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС Олега Ніколенка.

Так, Ніколенко відповів на заяву Путіна трьома важливими пунктами:

  1. Україна не використовувала і не планувала використовувати "зерновий коридор" у військових цілях.
  2. Українська сторона чітко дотримується положень "зернової угоди".
  3. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили б за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала.

"Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - підкреслив речник МЗС.

Він зазначив, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок", - звернув увагу Ніколенко.

За його словами, повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат.

"Ми вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", - додав Ніколенко.

Передісторія

Нагадаємо, нещодавно РФ заявила, що "тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені в забезпеченні безпеки "зернового коридору".

Додамо, що турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган зателефонував Путіну та обговорив з ним подальшу роботу "зернового коридору". Після цього стало відомо, що робота угоди, яку намагалася зірвати Москва, продовжиться, про це відзвітувала як Туреччина, так і РФ.

Так, Путін сказав, що він отримав нібито якісь "гарантії" від України про невикористання зернового коридору в військових цілях і при цьому пригрозив, що Москва може вийти із "зернової угоди", якщо Україна порушить ці "зобов’язання".

Україна ж зі свого боку чітко відповіла, що дотримується всіх умов угоди.

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