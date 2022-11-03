МИД - Путину на заявление о "гарантиях" по зерну: никаких новых обязательств мы не брали

Президент РФ Владимир Путин заявляет о разблокировании "зернового соглашения" якобы после предоставления Украиной "гарантий". Однако наша страна никаких новых обязательств не брала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Так, Николенко ответил на заявление Путина тремя важными пунктами:

Украина не использовала и не планировала использовать "зерновой коридор" в военных целях. Украинская сторона четко соблюдает положения "зернового соглашения". Никаких новых обязательств, выходящих за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало.

"Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновому маршруту опасности", - подчеркнул спикер МИД.

Он отметил, что Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

"В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок ", - обратил внимание Николенко.

По его словам, возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат.

"Мы благодарны ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, играющего важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - добавил Николенко.

Предыстория

Напомним, недавно РФ заявила, что "временно приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Добавим, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Путину и обсудил с ним дальнейшую работу "зернового коридора". После этого стало известно, что работа соглашения, которое пыталась сорвать Москва, продолжится, об этом отчиталась как Турция, так и РФ.

Так, Путин сказал, что он получил якобы какие-то "гарантии" от Украины о неиспользовании зернового коридора в военных целях и при этом пригрозил, что Москва может выйти из "зернового соглашения", если Украина нарушит эти "обязательства".

Украина же со своей стороны четко ответила, что соблюдает все условия соглашения.

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