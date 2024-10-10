МЗС пояснило небезпеку від чуток в ЗМІ про готовність України до поступок

Міністерство закордонних справ спростувало інформацію іноземних ЗМІ про нібито готовність України до територіальних поступок Росії. Також відомство наголосило на неприйнятності таких поступок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається формула миру. Вона заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У відомстві також нагадали, що триває процес підготовки до другого Саміту миру, і вже відбулися тематичні зустрічі за пунктами формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості.

"Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію формули миру. При цьому варто окремо підкреслити, що план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною формули, а практичним інструментом для її впровадження", - додали у МЗС.

У міністерстві наголосили, що принцип "жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН залишаються обовʼязковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують.

"Закликаємо всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора", - зазначили у МЗС.