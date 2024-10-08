Нардеп назвав можливу мету вкидів у ЗМІ щодо готовності України віддати території

Вкиди в західних ЗМІ щодо готовності України відмовитися від частини територій замість членства в НАТО є фейковими. З їхньою допомогою Київ можуть намагатися "підштовхнути до переговорів".

Нардеп прокоментував нещодавню публікацію Financial Times. Журналісти видання з посиланням на джерела стверджували, що українські чиновники "дедалі більше схиляються" до сценарію, за якого Росія зберігає контроль над окупованими територіями, а Україна отримує членство в НАТО.

"Чесно кажучи, мені дивно зараз дивитися на такі вкиди, і ми бачили, що МЗС наше спростовує, що ведуться такі переговори. Але мені здається, що це досить симптоматична історія. Тобто таким чином нас зокрема підштовхують до таких переговорів на міжнародній арені і підводять", - вважає Чернєв.

За його словами, підштовхування України до переговорів відбувається різними методами. Один з них - збереження заборони на удари західними ракетами вглиб Росії.

Він наголосив, що мирними такі переговори важко назвати, оскільки Україну фактично змушують сідати за стіл та говорити про відмову від територій.

Водночас Чернєв звернув увагу, що у ЗМІ пишуть про членство України в НАТО чи відповідні гарантії безпеки. На його думку, це добре, що таке питання постало на порядку денному, оскільки ще кілька місяців тому США та Німеччина не хотіли обговорювати північноатлантичну інтеграцію України, поки в країні триває війна.

"Зараз я пов'язую ці зміни, можливо, з саме рішенням Байдена (президента США Джо Байдена - ред.) не балотуватися на другий термін і розумінням того, що він, мабуть, хоче все ж таки увійти в історію з якимось досягненням, з чимось чим можна, якщо не пишатися, то як мінімум говорити, що "я це зробив", - додав нардеп.

Але поки що звучать лише обережні формулювання щодо підвищення статусу України на шляху до НАТО.

"Чесно кажучи, я не дуже розумію, який ще статус, окрім запрошення та членства, може бути. Тому що за їхніми формальними бюрократичними вимогами нам залишається лише отримати запрошення, і після запрошення починається процес сертифікації в парламентах", - зазначив Чернєв.