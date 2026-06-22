UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В МЗС спростували "роз'єднання" України та Молдови на шляху в ЄС

22:54 22.06.2026 Пн
2 хв
На що розраховує Київ у межах подальшого процесу євроінтеграції?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна та Молдова продовжують разом рухатися до вступу в ЄС, і підстав про "роз'єднання" їхніх євроінтеграційних шляхів немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в коментарі журналістам.

У відомстві звернули увагу на інтерпретації заяв президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками саміту ЄС-Молдова. Тихий пояснив, що у коментарях йшлося виключно про Республіки Молдова, а не про порівняння чи протиставлення двох держав.

Читайте також: У ЄС пояснили, чи можливий синхронний вступ України та Молдови

За його словами, після відкриття першого кластера переговорів подальший рух відбувається за чіткою методологією Єврокомісії. Вона передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата згідно із досягненнями у виконанні внутрішніх бенчмарків (IBAR).

Водночас у МЗС підкреслили, що Київ та Кишинів проходять етапи європейської інтеграції послідовно та синхронно.

"Сторона ЄС неодноразово відзначала виконання обома країнами необхідних умов для відкриття переговорних кластерів. Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" немає", - наголосив Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна розраховує на справедливий та об’єктивний підхід з боку ЄС у межах подальшого процесу розширення.

Вступ України в ЄС

Нагадаємо, 15 червня Україна офіційно відкрила перший переговорний кластер "Основи" в межах процесу вступу до ЄС. Він охоплює ключові сфери, зокрема верховенство права, судову систему, захист основоположних прав і свобод, а також функціонування демократичних інституцій.

Для набуття членства в ЄС Україна має пройти шість переговорних кластерів та гармонізувати національне законодавство з європейськими стандартами.

Очікується, що решту п'ять кластерів буде відкрито вже у другій половині 2026 року. Водночас подальший перебіг переговорного процесу залежатиме від успішності реформ в Україні та підтримки з боку всіх держав-членів ЄС.

Більше про перспективи вступу України до ЄС, можливі виклики на цьому шляху та позиції окремих країн-членів - у матеріалі РБК-Україна "Мета - 2030. Як Україна вступатиме до ЄС і хто може затягнути цей процес".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄврокомісіяМЗС УкраїниУкраїнаМолдоваВступ в ЄС