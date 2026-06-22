В МИД опровергли "разъединение" Украины и Молдовы на пути в ЕС

Украина и Молдова продолжают вместе двигаться к вступлению в ЕС, и оснований для "разъединение" их путей евроинтеграции нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии журналистам.
В ведомстве обратили внимание на интерпретацию заявлений президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС-Молдова. Тихий пояснил, что в комментариях речь шла исключительно о Республике Молдова, а не о сравнении или противопоставлении двух государств.
По его словам, после открытия первого кластера переговоров дальнейшее движение происходит по четкой методологии Еврокомиссии. Она предусматривает индивидуальную оценку каждой страны-кандидата в соответствии с достижениями в выполнении внутренних бенчмарков (IBAR).
В то же время в МИД подчеркнули, что Киев и Кишинев проходят этапы европейской интеграции последовательно и синхронно.
"Сторона ЕС неоднократно отмечала выполнение обеими странами необходимых условий открытия переговорных кластеров. Поэтому оснований для выводов о каком-то якобы "разобщении" нет", - подчеркнул Тихий.
Пресс-секретарь МИД добавил, что Украина рассчитывает на справедливый и объективный подход со стороны ЕС в рамках дальнейшего процесса расширения.
Напомним, 15 июня Украина официально открыла первый переговорный кластер "Основы" в рамках процесса вступления в ЕС. Он охватывает ключевые сферы, в частности верховенство права, судебную систему, защиту основных прав и свобод, а также функционирование демократических институтов.
Для получения членства в ЕС Украина должна пройти шесть переговорных кластеров и гармонизировать национальное законодательство с европейскими стандартами.
Ожидается, что остальные пять кластеров будут открыты уже во второй половине 2026 года. В то же время дальнейшее развитие переговорного процесса будет зависеть от успешности реформ в Украине и поддержки со стороны всех государств-членов ЕС.
Подробнее о перспективах вступления Украины в ЕС, возможных вызовах на этом пути и позициях отдельных стран-членов - в материале РБК-Украина "Цель - 2030. Как Украина будет вступать в ЕС и кто может затянуть этот процесс".