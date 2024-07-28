В МЗС Польщі запропонували Орбану вийти з ЄС і НАТО і створити союз з Путіним

Так він відповів на нещодавні заяви Орбана, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу, а також "лицемірство" Польщі.

Представник польського МЗС наголосив, що на відміну від угорського прем'єра, його країна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не веде бізнесу з Росією, оскільки це була атака "як на Польщу, так і на США, Європейський союз і НАТО".

Крім того, дипломат висловив сумнів у необхідності членства Угорщини в ЄС і Північноатлантичному Альянсі. Він сказав, що не розуміє, чому країна Орбана хоче залишатися членом організацій, які їй так не подобаються і які нібито погано ставляться до Угорщини.

"Чому б йому (Орбану - Ред.) не створити союз з Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти", - заявив Бартошевський.

Також заступник голови МЗС Польщі нагадав, що на даний час Віктор Орбан блокує 2 мільярди злотих, які Польща має отримати від ЄС за відшкодування за військову техніку, яку країна передала Україні.

"Вони чекають там, щоб компенсувати нашу військову допомогу Україні. А він це блокує і каже, що буде продовжувати блокувати. Раніше казали, що "поляк, угорець - два брати", а тут така велика сварка в родині", - підсумував Бартошевський.