В МИД Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с Путиным

Так он ответил на недавние заявления Орбана, который раскритиковал "ложную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши.

Представитель польского МИД подчеркнул, что в отличие от венгерского премьера, его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака "как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО".

Кроме того, дипломат усомнился в необходимости членства Венгрии в ЕС и Североатлантическом Альянсе. Он сказал, что не понимает, почему страна Орбана хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо относятся к Венгрии.

"Почему бы ему (Орбану – Ред.) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа? Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти", – заявил Бартошевский.

Также заместитель главы МИД Польши напомнил, что в настоящее время Виктор Орбан блокирует 2 миллиарда злотых, которые Польша должна получить от ЕС за возмещение военной техники, которую страна передала Украине.

"Они ждут там, чтобы компенсировать нашу военную помощь Украине. А он это блокирует и говорит, что будет продолжать блокировать. Раньше говорили, что "поляк, венгр - два брата", а здесь такая большая ссора в семье", - подытожил Бартошевский.