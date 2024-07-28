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В МИД Польши предложили Орбану выйти из ЕС и НАТО и создать союз с Путиным

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Министерстве иностранных дел Польши предложили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану создать союз с российским диктатором Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление сделал заместитель польского главы МИД Теофил Бартошевский, передает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Так он ответил на недавние заявления Орбана, который раскритиковал "ложную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши.

Представитель польского МИД подчеркнул, что в отличие от венгерского премьера, его страна после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет бизнес с Россией, поскольку это была атака "как на Польшу, так и на США, Европейский союз и НАТО".

Кроме того, дипломат усомнился в необходимости членства Венгрии в ЕС и Североатлантическом Альянсе. Он сказал, что не понимает, почему страна Орбана хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и якобы плохо относятся к Венгрии.

"Почему бы ему (Орбану – Ред.) не создать союз с Путиным и с некоторыми авторитарными государствами такого типа? Это по принципу, что если ты не хочешь быть членом какого-то клуба, ты всегда можешь выйти", – заявил Бартошевский.

Также заместитель главы МИД Польши напомнил, что в настоящее время Виктор Орбан блокирует 2 миллиарда злотых, которые Польша должна получить от ЕС за возмещение военной техники, которую страна передала Украине.

"Они ждут там, чтобы компенсировать нашу военную помощь Украине. А он это блокирует и говорит, что будет продолжать блокировать. Раньше говорили, что "поляк, венгр - два брата", а здесь такая большая ссора в семье", - подытожил Бартошевский.

Напомним, что ЕС переносит встречи министров иностранных дел и министров обороны стран блока из Будапешта в Брюссель. Это связано с позицией Орбана и его так называемым "мирным" туром, когда будучи в Киеве он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить сопротивляться вторжению РФ, сложить оружие и согласится на "мирные переговоры".

Ранее РБК-Украина сообщало, что главы МИД стран ЕС обсудят, как реагировать на поездки Орбана в Россию и Китай, а также на позицию Венгрии по роли ЕС и Украины.

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