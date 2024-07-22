Глави МЗС ЄС обговорять відповідь на "мирний тур" Орбана до Росії та Китаю, - Боррель

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу обговорять, як реагувати на поїздки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Росію і Китай, а також на позицію Угорщини щодо ролі ЄС в Україні.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Деякі країни-члени хочуть, щоб блок зайняв більш жорстку позицію щодо Будапешта. Серед пропозицій - бойкот або зниження рівня участі міністрів у неформальній зустрічі в Будапешті наприкінці серпня, хоча країни розходяться в думках щодо доцільності таких заходів.

"Ми обговоримо подію і позиції, зайняті угорським урядом", - заявив Боррель, назвавши їх "неприйнятними".

Турне Орбана

На початку липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ, де запропонував Україні припинити вогонь перед початком мирних переговорів із Росією. Пізніше Орбан вирушив на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, а потім - до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном.

Своєю чергою, посли країн ЄС розкритикували Орбана за його "мирну місію". Депутати Європарламенту також закликали позбавити Угорщину права вето.

Після візитів Орбана до Китаю та Росії шість країн оголосили, що не направлятимуть своїх міністрів на засідання, організовані Угорщиною в рамках її головування в Раді ЄС. Бойкот заявили Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. Пізніше до бойкоту Угорщини приєдналася Данія.

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