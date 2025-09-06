МЗС Польщі закликало співгромадян залишити Білорусь та утриматися від поїздок: причини

Так, у п’ятницю, 5 вересня, під час брифінгу Павел Вронський у зверненні до своїх співвітчизників заявив, що у Білорусі польські громадяни можуть зіткнутися з подіями, які не будуть для них сприятливими. Саме тому МЗС Польщі закликає поляків утриматись від візитів до цієї країни.

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Це не демократична країна і не країна, дружня до Республіки Польща", – зазначив Вронський.

Причиною таких заяв стали нові загострення у відносинах між Варшавою та Мінськом після затримання католицького монаха – громадянина Польщі, якого білоруська влада звинуватила у нібито шпигунстві під час спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025".

Павел Вронський пообіцяв, що Польща надасть всю можливу підтримку затриманому співгромадянину та назвав інцидент очевидною провокацією білоруської влади.

За словами дипломата, мета таких дій – дестабілізувати ситуацію в Польщі та одночасно зміцнити політичні позиції Мінська.

Нагадаємо, білоруські державні ЗМІ показали сюжет із кадрами затримання польського громадянина Гжегожа Гавела з Кракова, якого звинуватили у зборі розвідувальної інформації про навчання "Захід-2025". Тим часом незалежний портал "Зеркало" з’ясував, що Гавел є католицьким монахом ордену кармелітів та захищав наукову дисертацію на релігійну тематику.

У Варшаві демонстративне затримання свого громадянина назвали політичною провокацією, яка має на меті тиск на Польщу та її союзників.