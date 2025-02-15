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У МЗС Польщі та Німеччини назвали умову для повернення Росії у G7

Німеччина, Субота 15 лютого 2025 17:56
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У МЗС Польщі та Німеччини назвали умову для повернення Росії у G7 Фото: стала відома умова повернення Росії до G7 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росію можна прийняти до "Групи семи" (G7). Для цього вона має вивести війська з України та припинити атаки на країни-учасниці клубу.

Таку думку під час Мюнхенської конференції з безпеки висловили глави МЗС Польщі та Німеччини Радослав Сікорський і Анналена Бербок, пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію.

"Я вважаю, що її (Росію, - ред) слід прийняти, щойно вона виведе свої війська з України", - сказав Сікорський.

Своєю чергою Бербок, відповідаючи слідом за Сікорським, зазначила, що є причина, чому це більше не G8, а G7.

"Тому що путінська Росія - і я підкреслюю, путінська Росія, це не стосується громадян Росії. Є люди в Росії, які щодня моляться про те, щоб повернувся мир і свобода для всіх них. Тому ми чітко заявляємо: коли ця Росія під керівництвом Путіна атакує всіх інших сімох у групі, вона не може сидіти за столом. Якщо вона буде готова припинити нападати на нас, на вільний світ, то, звісно, там знову буде вільне місце", - сказада вона.

Тож, як констатувала дипломатка, усе в руках агресора, і саме тому очевидно, що наразі цього місця за столом немає.

G7 і Росія

У 2014 році, після окупації Криму, Росію було виключено з G8. Після цього сформувалася "Група семи", до якої входять США, Японія, Німеччина, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би повернути Росію до G7. Таким чином американський президент хотів би повернутися до формату "Великої вісімки".

Раніше Бербок вже висловлювала серйозні застереження, що стосуються пропозиції президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до G7.

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