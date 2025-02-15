В МИД Польши и Германии назвали условие для возвращения России в G7

Россию можно принять в "Группу семи" (G7). Для этого она должна вывести войска из Украины и прекратить атаки на страны-участницы клуба.

Такое мнение во время Мюнхенской конференции по безопасности высказали главы МИД Польши и Германии Радослав Сикорский и Анналена Бербок, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.

"Я считаю, что ее (Россию, - ред) следует принять, как только она выведет свои войска из Украины", - сказал Сикорский.

В свою очередь Бербок, отвечая вслед за Сикорским, отметила, что есть причина, почему это больше не G8, а G7.

"Потому что путинская Россия - и я подчеркиваю, путинская Россия, это не касается граждан России. Есть люди в России, которые ежедневно молятся о том, чтобы вернулся мир и свобода для всех них. Поэтому мы четко заявляем: когда эта Россия под руководством Путина атакует всех остальных семерых в группе, она не может сидеть за столом. Если она будет готова прекратить нападать на нас, на свободный мир, то, конечно, там снова будет свободное место", - сказала она.

Поэтому, как констатировала дипломат, все в руках агрессора, и именно поэтому очевидно, что сейчас этого места за столом нет.