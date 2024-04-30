У МЗС Польщі розкритикували заяву Дуди щодо розміщення ядерної зброї в країні

Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна розкритикував заяву президента країни Анджея Дуди щодо готовності розмістити ядерну зброю союзників по НАТО на своїй території для посилення східного кордону Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

"Треба б спочатку проконсультуватися з урядом, а не виходити і говорити, що ми хочемо мати ядерну зброю в Польщі", - заявив Шейна.

За словами польського заступника глави МЗС, такі заяви наражають Польщу на "ризик спрямувати проти нас російські ракети".

"Треба спочатку подивитися, який вигляд має вся концепція безпеки, чи включає вона (Ядерний обмін - ред.) і чи чекає НАТО цього від Польщі", - зазначив він

При цьому все ж таки Шейна запевнив, що у Польщі готові розмістити ядерну зброю у разі чого.

"Якщо наші союзники заявлять, що такі ракети мають бути в Польщі, Польща має сказати "так", але такої ситуації ще ніколи не було", - заявив заступник глави МЗС..