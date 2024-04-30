В МИД Польши раскритиковали заявление Дуды о размещении ядерного оружия в стране

Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна подверг критике заявление президента страны Анджея Дуды о готовности разместить ядерное оружие союзников по НАТО на своей территории для усиления восточной границы Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio .

"Нужно бы сначала проконсультироваться с правительством, а не выходить и говорить, что мы хотим иметь ядерное оружие в Польше", - заявил Шейна.

По словам польского заместителя главы МИД, такие заявления подвергают Польшу "риском направить против нас российские ракеты".

"Надо сначала посмотреть, как выглядит вся концепция безопасности, включает ли она (Ядерный обмен - ред.) и ожидает ли НАТО этого от Польши", - отметил он

При этом Шейна заверил, что в Польше готовы разместить ядерное оружие в случае чего.

"Если наши союзники заявят, что такие ракеты должны быть в Польше, Польша должна сказать "да", но такой ситуации еще никогда не было", - заявил замглавы МИД.