Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

МЗС Польщі просить своїх громадян евакуюватися з Білорусі: у чому причина

Ілюстративне фото: Польща рекомендує своїм громадянам покинути Білорусь (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На тлі конфлікту в регіоні та серії затримань громадян Польщі влада попереджає про ризики поїздок до Білорусі. Відомство рекомендує відмовитися від будь-яких візитів і закликає покинути країну тим, хто там залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на урядовому сайті Республіки Польща.

МЗС Польщі повідомило, що в разі погіршення ситуації в регіоні евакуація з території Білорусі може виявитися вкрай складною або зовсім неможливою через можливі обмеження на прикордонних пунктах.

Громадянам, які продовжують перебувати в країні, радять використовувати всі доступні способи для виїзду - як комерційні, так і приватні.

Чинні пункти пропуску

Наразі пасажирське сполучення з Польщею здійснюється виключно через перехід Тереспіль - Брест. Для вантажних перевезень відкрито пункт Корощин (Кукурики) - Козловичі.

Реєстрація та інформаційна безпека

Особам, які перебувають на території Білорусі, рекомендується зареєструватися в системі Odyseusz і регулярно відстежувати повідомлення польських дипломатичних представництв у соцмережах і на офіційних ресурсах.

Зазначимо, що Польща готує законопроєкт, який надасть військовим право вражати російські дрони над територією України без необхідності очікування дозволу від НАТО або ЄС. Планується внести зміни до законодавства про закордонні військові розгортання, щоб польські сили могли самостійно ухвалювати рішення щодо нейтралізації російських об'єктів, включно з безпілотниками.

Нагадуємо, що польські та українські залізниці посилюють взаємодію, підписавши рамкову угоду, яка забезпечить безпечний і безперебійний рух поїздів через кордон і підтримку спільних транскордонних проєктів.

