МЗС Польщі просить своїх громадян евакуюватися з Білорусі: у чому причина

МЗС Польщі повідомило, що в разі погіршення ситуації в регіоні евакуація з території Білорусі може виявитися вкрай складною або зовсім неможливою через можливі обмеження на прикордонних пунктах.

Громадянам, які продовжують перебувати в країні, радять використовувати всі доступні способи для виїзду - як комерційні, так і приватні.

Чинні пункти пропуску

Наразі пасажирське сполучення з Польщею здійснюється виключно через перехід Тереспіль - Брест. Для вантажних перевезень відкрито пункт Корощин (Кукурики) - Козловичі.

Реєстрація та інформаційна безпека

Особам, які перебувають на території Білорусі, рекомендується зареєструватися в системі Odyseusz і регулярно відстежувати повідомлення польських дипломатичних представництв у соцмережах і на офіційних ресурсах.