Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

МИД Польши просит своих граждан эвакуироваться из Беларуси: в чем причина

Иллюстративное фото: Польша рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На фоне продолжающегося конфликта в регионе и серии задержаний граждан Польши власти предупреждают о рисках поездок в Беларусь. Ведомство рекомендует отказаться от любых визитов и призывает покинуть страну тем, кто там остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на правительственном сайте Республики Польша.

МИД Польши сообщил, что в случае ухудшения ситуации в регионе эвакуация с территории Беларуси может оказаться крайне сложной или вовсе невозможной из-за возможных ограничений на пограничных пунктах.

Гражданам, которые продолжают находиться в стране, советуют использовать все доступные способы для выезда — как коммерческие, так и частные.

Действующие пункты пропуска

На данный момент пассажирское сообщение с Польшей осуществляется исключительно через переход Тересполь – Брест. Для грузовых перевозок открыт пункт Корощин (Кукурики) – Козловичи.

Регистрация и информационная безопасность

Лицам, находящимся на территории Беларуси, рекомендуется зарегистрироваться в системе Odyseusz и регулярно отслеживать сообщения польских дипломатических представительств в соцсетях и на официальных ресурсах.

Отметим, что Польша готовит законопроект, который предоставит военным право поражать российские дроны над территорией Украины без необходимости ожидания разрешения от НАТО или ЕС. Планируется внести изменения в законодательство о зарубежных военных развертываниях, чтобы польские силы могли самостоятельно принимать решения по нейтрализации российских объектов, включая беспилотники.

Напоминаем, что польские и украинские железные дороги усиливают взаимодействие, подписав рамочное соглашение, которое обеспечит безопасное и бесперебойное движение поездов через границу и поддержку совместных трансграничных проектов.

Беларусь Польша Война в Украине