У МЗС Північної Кореї зробили цинічну заяву про відправку військ до Росії

За словами Кім Чон Гю, він звернув увагу на "чутки" про відправлення північнокорейських військ до Росії, які "нагнітають світові ЗМІ".

Він додав, що МЗС Північної Кореї не займається справами Міноборони і "не вважає за потрібне підтверджувати це окремо".

"Якщо і є щось таке, про що говорять світові ЗМІ, то я думаю, що це буде акт, який би відповідав нормам міжнародного права. Очевидно, знайдуться сили, які захочуть описати його як незаконний, я думаю", - розповів чиновник.

