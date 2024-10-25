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У МЗС Північної Кореї зробили цинічну заяву про відправку військ до Росії

Ілюстративне фото: солдатів КНДР відправили до Росії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Північній Кореї вважають, що відправка солдатів до Росії на війну проти України нібито відповідає міжнародному праву. Але факт перекидання військ там прямо не підтверджують.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ КНДР у справах Росії Кім Чон Гю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

За словами Кім Чон Гю, він звернув увагу на "чутки" про відправлення північнокорейських військ до Росії, які "нагнітають світові ЗМІ".

Він додав, що МЗС Північної Кореї не займається справами Міноборони і "не вважає за потрібне підтверджувати це окремо".

"Якщо і є щось таке, про що говорять світові ЗМІ, то я думаю, що це буде акт, який би відповідав нормам міжнародного права. Очевидно, знайдуться сили, які захочуть описати його як незаконний, я думаю", - розповів чиновник.
 

Солдати Північної Кореї у Росії

Нагадаємо, Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії, щоб допомогти їй у війні проти України. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, частина військових КНДР вже перебуває у зоні бойових дій на Курському напрямку.

Російський диктатор Володимир Путін у своєму коментарі щодо цієї ситуації заявив, що такі дії нібито передбачені "договором про всеосяжне стратегічне партнерство" з Північною Кореєю.

До речі, як наголошував нещодавно голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передача зброї між Північною Кореєю та Росією порушує резолюцію ООН.

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