В МИД Северной Кореи сделали циничное заявление об отправке войск в Россию

По словам Ким Чон Гю, он обратил внимание на "слухи" об отправке северокорейских войск в Россию, которые "нагнетают мировые СМИ".

Он добавил, что МИД Северной Кореи не занимается делами Минобороны и "не считает нужным подтверждать это отдельно".

"Если и есть что-то такое, о чем говорят мировые СМИ, то я думаю, что это будет акт, соответствующий нормам международного права. Очевидно, найдутся силы, которые захотят описать его как незаконный, я думаю", - рассказал чиновник.



