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У МЗС підтвердили участь Пелосі в саміті Кримської платформи

Фото: Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі (twitter.com/speakerpelosi)
Автор: Олег Васьків

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі візьме участь у першому парламентському саміті "Кримська платформа", який пройде 24-25 жовтня в Загребі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

У столиці Хорватії буде більше 40 делегацій, 55 представників парламентів і міжпарламентських асамблей та понад 200 акредитованих журналістів. Список учасників доповнюється щодня.

"Однією з учасниць стане спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Її участь - це пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку денному в США. А ще на заході онлайн чи офлайн будуть присутні представники всіх країн G7", - розповіла Джапарова.

За словами дипломатки, учасники саміту виступлять із засудженням спроб Росії анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Говорячи про об'єднання великої кількості держав на підтримку України, вона зазначила, що з цього приводу має два висновки.

"Перший - мрії здійснюються: ідея, викладена на одному аркуші паперу, перетворилася в глобальну ініціативу. Другий - з такою підтримкою повернення Криму близьке, як ніколи", - наголосила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше про участь Пелосі в саміті "Кримської платформи" поінформував прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

До слова, перший парламентський саміт Міжнародної "Кримської платформи" анонсував глава Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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