RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МИД подтвердили участие Пелоси в саммите Крымской платформы

Фото: Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (twitter.com/speakerpelosi)
Автор: Олег Васкив

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси примет участие в первом парламентском саммите "Крымская платформа", который пройдет 24-25 октября в Загребе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

В столице Хорватии будет более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей и более 200 аккредитованных журналистов. Список участников дополняется каждый день.

"Одной из участниц станет спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ее участие - это прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко в повестке дня в США. А еще на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать представители всех стран G7", - рассказала Джапарова. .

По словам дипломатки, участники саммита выступят с осуждением попыток России аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Говоря об объединении большого количества государств в поддержку Украины, она отметила, что по этому поводу есть два вывода.

"Первый - мечты сбываются: идея, изложенная на одном листе бумаги, превратилась в глобальную инициативу. Второй - с такой поддержкой возвращения Крыма близко, как никогда", - подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее об участии Пелоси в саммите "Крымской платформы" проинформировал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

К слову, первый парламентский саммит Международной "Крымской платформы" анонсировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крымская платформаВойна России против Украины