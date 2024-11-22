МЗС про перемогу Трампа: розцінюємо, як додатковий шанс прискорити мирний процес
Україна розглядає перемогу Дональда Трампа на виборах президента США як ще один крок до миру. Це може прискорити мирний процес.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної прес-конференції зі своїм чеським колегою Яном Ліпавським.
Сибіга зауважив, що наразі Україна має тверду підтримку свого найбільшого союзника - США. Мова як про двопартійну підтримку, так і підтримку американського народу.
Міністр вважає, що боротьба України проти агресії РФ - це про відновлення світового порядку та безпеки побудованої на принципах міжнародного права.
"Перемогу Трампа ми розцінюємо як додатковий шанс прискорити мирний процес з підходом - мир через силу. І виходячи з такої філософії ми сподіваємося вибудовувати наші стосунки із новою адміністрацією Трампа", - сказав Сибіга.
План Трампу щодо завершення війни в Україні
За даними ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп планує з першого дня президентства ініціювати переговори між Україною та Росією.
Водночас сам Трамп вже не один раз заявляв, що може завершити війну Росії проти України протягом одного дня.
Також існує побоювання, щодо того, що Трамп може скасувати дозвіл для України бити вглиб Росії західними ракети. Про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Політика непередбачуваності. Чи скасує Трамп дозвіл Україні бити вглиб РФ".
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