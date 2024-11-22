МИД о победе Трампа: расцениваем, как дополнительный шанс ускорить мирный процесс

Украина рассматривает победу Дональда Трампа на выборах президента США как еще один шаг в мир. Это может ускорить мирный процесс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яном Липавским.

Сибига отметил, что сейчас Украина имеет твердую поддержку своего крупнейшего союзника – США. Речь как о двухпартийной поддержке, так и о поддержке американского народа.

Министр считает, что борьба Украины против агрессии РФ – это о восстановлении мирового порядка и безопасности построенной на принципах международного права.

"Победу Трампа мы расцениваем как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом – мир через силу. И исходя из такой философии мы надеемся выстраивать наши отношения с новой администрацией Трампа", – сказал Сибига.

План Трампа по завершению войны в Украине

По данным СМИ, вновь избранный президент США Дональд Трамп планирует с первого дня президентства инициировать переговоры между Украиной и Россией.

В то же время сам Трамп уже не раз заявлял, что может завершить войну России против Украины в течение одного дня.