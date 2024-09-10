МЗС про отримання дозволу на удари по РФ: переговори тривають, але рішення потребує часу

За його словами, тема щодо дозволу ЗСУ є важливою для нового глави МЗС Андрія Сибіги.

"Його позиція принципова - Україна за міжнародним правом має право бити по законних цілях на території Росії... Ми розуміємо, що це рішення партнерів потребує часу, у них є сумніви та вагання. Але Україна активно працює з цими сумнівами і пояснює, що цей дозвіл не буде ескалацією", - розповів Тихий.

Він також зауважив, що йому відомо про візит держсекретаря США Ентоні Блінкен і міністра закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

"Будемо раді приймати їх в Києві. Будемо вести переговори з низки питань. Щодо конкретних тем - не буду забігати наперед. Давайте, спочатку ці переговори відбудуться. Ми стаємо ближчими до цього рішення весь час. Але в дипломатії діє принцип - нічого не домовлено, поки все не домовлено. Поки над цим іде робота, коли це буде, про це всі дізнаються", - сказав Тихий.