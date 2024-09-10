МЗС про отримання дозволу на удари по РФ: переговори тривають, але рішення потребує часу

Україна за міжнародним правом має право бити по законних цілях на території Росії. Переговори з партнерами про дозвіл для ЗСУ тривають, але це потребує часу.
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.
За його словами, тема щодо дозволу ЗСУ є важливою для нового глави МЗС Андрія Сибіги.
"Його позиція принципова - Україна за міжнародним правом має право бити по законних цілях на території Росії... Ми розуміємо, що це рішення партнерів потребує часу, у них є сумніви та вагання. Але Україна активно працює з цими сумнівами і пояснює, що цей дозвіл не буде ескалацією", - розповів Тихий.
Він також зауважив, що йому відомо про візит держсекретаря США Ентоні Блінкен і міністра закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
"Будемо раді приймати їх в Києві. Будемо вести переговори з низки питань. Щодо конкретних тем - не буду забігати наперед. Давайте, спочатку ці переговори відбудуться. Ми стаємо ближчими до цього рішення весь час. Але в дипломатії діє принцип - нічого не домовлено, поки все не домовлено. Поки над цим іде робота, коли це буде, про це всі дізнаються", - сказав Тихий.
Британія, Франція та США постачають Україні далекобійні ракети з умовою не використовувати їх для ударів по території Росії. Президент Зеленський закликав зняти ці обмеження для ударів по російських аеродромах, але західні партнери поки що утримуються від такого рішення. Це ускладнює знищення Україною носіїв керованих авіабомб, які атакують цивільні об'єкти.
Джон Кірбі заявив, що США продовжують вести приватні переговори з Україною щодо цього питання. Глава Пентагону Ллойд Остін додав, що Росія вже перемістила свою тактичну авіацію за межі досяжності ракет ATACMS.
Сьогодні стало відомо, що державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі оголосили про спільний візит в Україну.
Водночас Блінкен розповів, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у п'ятницю, 13 вересня. Однією з тем їх зустрічі буде дозвіл ЗСУ завдавати ударів вглиб Росії.
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