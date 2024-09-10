МИД о получении разрешения на удары по РФ: переговоры продолжаются, но решение требует времени

По его словам, тема о разрешении ВСУ важна для нового главы МИД Андрея Сибиги.

"Его позиция принципиальна – Украина по международному праву имеет право бить по законным целям на территории России... Мы понимаем, что это решение партнеров требует времени, у них есть сомнения и колебания. Но Украина активно работает с этими сомнениями и объясняет, что это разрешение не будет эскалацией", - рассказал Тихий.

Он также отметил, что ему известно о визите госсекретаря США Энтони Блинкен и министра иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

"Будем рады принимать их в Киеве. Будем вести переговоры по ряду вопросов. По конкретным темам - не буду забегать вперед. Давайте, сначала эти переговоры состоятся. Мы становимся ближе к этому решению все время. Но в дипломатии действует принцип - ничего не договорено, пока все не условлено. Пока над этим идет работа, когда это будет, об этом все узнают", - сказал Тихий.