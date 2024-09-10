МИД о получении разрешения на удары по РФ: переговоры продолжаются, но решение требует времени

Украина по международному праву имеет право бить по законным целям на территории России. Переговоры с партнерами о разрешении ВСУ продолжаются, но это требует времени.
Об этом на брифинге заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, отвечая на вопросы корреспондента РБК-Украина .
По его словам, тема о разрешении ВСУ важна для нового главы МИД Андрея Сибиги.
"Его позиция принципиальна – Украина по международному праву имеет право бить по законным целям на территории России... Мы понимаем, что это решение партнеров требует времени, у них есть сомнения и колебания. Но Украина активно работает с этими сомнениями и объясняет, что это разрешение не будет эскалацией", - рассказал Тихий.
Он также отметил, что ему известно о визите госсекретаря США Энтони Блинкен и министра иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
"Будем рады принимать их в Киеве. Будем вести переговоры по ряду вопросов. По конкретным темам - не буду забегать вперед. Давайте, сначала эти переговоры состоятся. Мы становимся ближе к этому решению все время. Но в дипломатии действует принцип - ничего не договорено, пока все не условлено. Пока над этим идет работа, когда это будет, об этом все узнают", - сказал Тихий.
Британия, Франция и США снабжают Украину дальнобойными ракетами с условием не использовать их для ударов по территории России. Президент Зеленский призвал снять эти ограничения для ударов по российским аэродромам, но западные партнеры пока воздерживаются от такого решения. Это усложняет уничтожение Украиной носителей управляемых авиабомб, атакующих гражданские объекты.
Джон Кирби заявил, что США продолжают вести частные переговоры с Украиной по этому вопросу. Глава Пентагона Ллойд Остин добавил, что Россия уже переместила свою тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS.
Сегодня стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявили о совместном визите в Украину.
В то же время Блинкен рассказал, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в пятницу, 13 сентября. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.