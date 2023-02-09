В МИДе обосновали необходимость исключения России из Совбеза ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Увидели в СМИ информацию об обращении депутатов Верховной Рады Украины проинформировать о ходе исключения России из ООН. Обращение мы пока не получали, но Министерство иностранных дел Украины положительно отмечает высокий интерес народных депутатов к теме исключения Российской Федерации из состава Совета Безопасности ООН и ООН в целом" , - написал Николенко.

По его словам, злоупотребление РФ правом вето приобрело вопиющие масштабы. Проблема особенно обострилась после 24 февраля 2022 г., когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, блокируя любые действия ключевого органа ООН, ответственного за поддержание международного мира и безопасности.

Многочисленные российские преступления являются прямым следствием нарушения определенных Уставом ООН процедур обретения Россией членства в ООН и статуса постоянного члена Совета Безопасности, состоявшегося 31 год назад.

"Именно поэтому, привлекая лучших украинских и иностранных юристов-международников, МИД Украины разработал детальную аргументированную позицию о нелегитимности пребывания России в Совбезе ООН и ООН в целом и необходимости ее исключения", - добавил спикер.

Он отметил, что эта позиция состоит в следующем: в декабре 1991 года российская делегация без уставных оснований узурпировала в Совете Безопасности ООН кресло СССР - государства, которое на тот момент прекратило свое существование. Обретение Российской Федерацией статуса постоянного члена Совбеза ООН было незаконным. Грубо нарушив Устав ООН, РФ ощутила тотальную вседозволенность и безнаказанность. Безнаказанное зло в прошлом привело к кровавым последствиям в нынешнем времени.

26 декабря 2022 года МИД Украины сделал официальное заявление и официально нотифицировало государства-члены ООН о начале системной кампании по лишению РФ статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Заявление министерства усилило соответствующее постановление ВРУ, принятое в начале декабря. Правительство и парламент Украины выступили единым фронтом для мобилизации международного ответа против злоупотреблений России в ООН.

Немедленно после публикации официального заявления, МИД Украины приступил к масштабной и системной дипломатической работе по мобилизации коалиции единомышленников и продвижению темы исключения РФ. Министр Дмитрий Кулеба не раз информировал об этом в своих публичных выступлениях и на брифингах для СМИ.

Украинские дипломаты уже провели работу более чем в двух десятках стран с целью привлечения их к участию в глобальной адвокации исключения РФ из СБ ООН. Кроме того, МИД уже работает с более чем тремя десятками лидеров общественного мнения и авторитетных представителей политических, академических и экспертных кругов для адвокатирования украинской инициативы. Привлекаем лиц, которые могли бы адвокатировать не только в конкретных странах, но и на международном уровне.

Подчеркнуто, что работа продолжается, так что количество стран и адвокатов продолжит расти. В настоящее время МИД Украины финализует план мероприятий и шагов публичной кампании по адвокации исключения России из Совбеза, параллельно проводя консультации с партнерами по дальнейшим дипломатическим шагам в этом направлении.

Николенко отметил, что вопрос исключения РФ из состава Совета Безопасности ООН является одним из приоритетов внешней политики.

По его словам, воплощение столь комплексной задачи требует консолидации всех усилий как в публичной, так и политической и дипломатической плоскости.

"Мы открыты для взаимодействия и приглашаем всех заинтересованных народных депутатов Украины к объединению усилий на этом направлении. Будем благодарны за привлечение народных депутатов для проведения работы на всех возможных уровнях и площадках", - подчеркнул спикер.