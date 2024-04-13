МЗС Німеччини закликало громадян не їхати до Ізраїлю та покинути Іран

Влада Німеччина закликає своїх громадян не їхати до Ізраїлю. Крім того, німцям радять виїхати з Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Німеччини у Twitter (X).

"Разом із нашими партнерами зараз ми робимо все можливе, щоб дипломатичними каналами не допустити ескалації ситуації на Близькому та Середньому Сході. Громадяни Німеччини в регіоні, будь ласка, зверніть увагу на наші інструкції з безпеки. Існує попередження про подорожі для Ірану, Ізраїлю та палестинських територій", - йдеться у повідомленні.

МЗС також закликає німців в Ірані покинути країну. У Німеччині зазначають, що посольства в Тегерані та регіоні вже вжили необхідних запобіжних заходів.

Також німцям в Ізраїлі та Ірані радять зареєструватися у списку готовності до кризи.