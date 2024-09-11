МЗС Німеччини висміяло Трампа через його заяву на дебатах

Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів розкритикував енергетичну політику Німеччини. Берлін висміяв цей закид.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Міністерства закордонних справ Німеччини.
Трамп під час дебатів розкритикував прагнення Камали Гарріс перейти до відновлювальних джерел енергії, заявивши, що це вже намагалася зробити Німеччина, але так і не змогла відмовитися від викопного палива.
Пізніше МЗС Німеччини відреагувало на заяву Трампа.
"Подобається вам це чи ні: енергетична система Німеччини повністю функціонує, і понад 50 відсотків енергії виробляється з відновлюваних джерел. І ми закриваємо, а не будуємо вугільні та атомні електростанції. Ми відмовимося від вугілля найпізніше до 2038 року", - зазначили у відомстві.
У німецькому МЗС також додали, що "ми також не їмо котів і собак", таким чином висміявши неправдиве твердження Трампа про те, що в одному з міст штату Огайо іммігранти з Гаїті їдять домашніх тварин.
Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, у Сполучених Штатах Америки пройшли дебати між кандидатами у президенти - республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс. За даними соцопитувань, дебати виграла Гарріс.
Під час дебатів Трамп та Гарріс обговорювали в основному внутрішні питання Штатів. Однак під час міжнародного блоку більшість часу була присвячена Україні.
Детальніше про дебати у США - у матеріалі РБК-Україна.
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