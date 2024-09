МИД Германии высмеял Трампа из-за его заявления на дебатах

Трамп во время дебатов раскритиковал стремление Камалы Харрис перейти к возобновляемым источникам энергии, заявив, что это уже пыталась сделать Германия, но так и не смогла отказаться от ископаемого топлива.

Позже МИД Германии отреагировал на заявление Трампа.

"Нравится вам это или нет: энергетическая система Германии полностью функционирует, и более 50 процентов энергии производится из возобновляемых источников. И мы закрываем, а не строим угольные и атомные электростанции. Мы откажемся от угля самое позднее до 2038 года", - отметили в ведомстве.

В немецком МИД также добавили, что "мы тоже не едим кошек и собак", таким образом высмеяв ложное утверждение Трампа о том, что в одном из городов штата Огайо иммигранты из Гаити едят домашних животных.

В немецком МИД также добавили, что "мы тоже не едим кошек и собак", таким образом высмеяв ложное утверждение Трампа о том, что в одном из городов штата Огайо иммигранты из Гаити едят домашних животных.