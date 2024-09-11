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МИД Германии высмеял Трампа из-за его заявления на дебатах

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов раскритиковал энергетическую политику Германии. Берлин высмеял этот упрек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства иностранных дел Германии.

Что сказал Трамп

Трамп во время дебатов раскритиковал стремление Камалы Харрис перейти к возобновляемым источникам энергии, заявив, что это уже пыталась сделать Германия, но так и не смогла отказаться от ископаемого топлива.

Реакция Германии

Позже МИД Германии отреагировал на заявление Трампа.

"Нравится вам это или нет: энергетическая система Германии полностью функционирует, и более 50 процентов энергии производится из возобновляемых источников. И мы закрываем, а не строим угольные и атомные электростанции. Мы откажемся от угля самое позднее до 2038 года", - отметили в ведомстве.

В немецком МИД также добавили, что "мы тоже не едим кошек и собак", таким образом высмеяв ложное утверждение Трампа о том, что в одном из городов штата Огайо иммигранты из Гаити едят домашних животных.

Дебаты Трампа иХаррис

Напомним, сегодня, 11 сентября, в Соединенных Штатах Америки прошли дебаты между кандидатами в президенты - республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Харрис. По данным соцопросов, дебаты выиграла Гаррис.

Во время прений Трамп и Харрис обсуждали в основном внутренние вопросы Штатов. Однако во время международного блока большая часть времени было посвящено Украине.

Подробнее о дебатах в США - в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп