МЗС неочікувано заступилося за Венса після його скандальної заяви про Україну

У МЗС пояснили: ці слова прозвучали в контексті виборчої кампанії і надавати їм занадто багато ваги не варто.

Що сказав речник МЗС

Тихий закликав переглянути прес-конференцію повністю, а не орієнтуватися на окремі цитати з Telegram-каналів.

"По-перше, я закликаю послухати всіх повністю прес-конференцію, де це пролунало, бо ми вчора теж спочатку побачили анонімні повідомлення в Telegram-каналах", - сказав він.

За його словами, журналісти на тій прес-конференції кілька разів намагалися спровокувати Венса на гострі заяви. Проте той відповідав нейтрально.

Київ не драматизує

У МЗС визнали, що певна фраза таки пролунала.

"З приводу тої фрази, яка пролунала, ми розуміємо, що це відбулося в рамках виборчої кампанії, ми не надаємо якогось занадто ризикового емоційного забарвлення", - наголосив Тихий.

Він також зазначив, що окремих спілкувань з американцями з цього приводу не відбувалося - і Вашингтон, і Київ зараз зайняті важливішими справами.

"Ми, чесно кажучи, не переобтяжуємо значенням цієї заяви і знову ж таки закликаю подивитись повністю - тоді стане очевидно, що ці слова виходили не з уст президента США", - додав речник.