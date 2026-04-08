Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

МЗС неочікувано заступилося за Венса після його скандальної заяви про Україну

13:29 08.04.2026 Ср
2 хв
Київ прокоментував заяви Венса, нібито Україна втручається у вибори в Угорщині
aimg Олена Чупровська aimg Юлія Акимова
Фото: речник МЗС Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

В МЗС відреагували на заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про нібито українське втручання у вибори в Угорщині та США. Зокрема, у відомстві назвали їх лише частиною передвиборчої кампанії.

Про це речник МЗС Георгій Тихий заявив у відповідь на питання РБК-Україна на пресконференції.

У МЗС пояснили: ці слова прозвучали в контексті виборчої кампанії і надавати їм занадто багато ваги не варто.

Що сказав речник МЗС

Тихий закликав переглянути прес-конференцію повністю, а не орієнтуватися на окремі цитати з Telegram-каналів.

"По-перше, я закликаю послухати всіх повністю прес-конференцію, де це пролунало, бо ми вчора теж спочатку побачили анонімні повідомлення в Telegram-каналах", - сказав він.

За його словами, журналісти на тій прес-конференції кілька разів намагалися спровокувати Венса на гострі заяви. Проте той відповідав нейтрально.

Київ не драматизує

У МЗС визнали, що певна фраза таки пролунала.

"З приводу тої фрази, яка пролунала, ми розуміємо, що це відбулося в рамках виборчої кампанії, ми не надаємо якогось занадто ризикового емоційного забарвлення", - наголосив Тихий.

Він також зазначив, що окремих спілкувань з американцями з цього приводу не відбувалося - і Вашингтон, і Київ зараз зайняті важливішими справами.

"Ми, чесно кажучи, не переобтяжуємо значенням цієї заяви і знову ж таки закликаю подивитись повністю - тоді стане очевидно, що ці слова виходили не з уст президента США", - додав речник.

Як повідомляло РБК-Україна, під час візиту до Будапешта Венс звинуватив українську розвідку у спробах вплинути на результати виборів в Угорщині.

Він також підтримав прем'єра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів і прирівняв його до Трампа, назвавши обох "миротворцями".

Нещодавно в Угорщині випустили фільм про тиск Орбана на виборців. У спробах повпливати на результати в уряді угорського прем'єра не гребують навіть наркотиками.

