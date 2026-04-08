МИД неожиданно вступился за Вэнса после его скандального заявления об Украине

В МИД отреагировали на заявления вице-президента США Джей Ди Венса о якобы украинском вмешательстве в выборы в Венгрии и США. В частности, в ведомстве назвали их лишь частью предвыборной кампании.
Об этом спикер МИД Георгий Тихий заявил в ответ на вопрос РБК-Украина на пресс-конференции.
В МИД объяснили: эти слова прозвучали в контексте избирательной кампании и придавать им слишком много веса не стоит.
Тихий призвал пересмотреть пресс-конференцию полностью, а не ориентироваться на отдельные цитаты из Telegram-каналов.
"Во-первых, я призываю послушать всех полностью пресс-конференцию, где это прозвучало, потому что мы вчера тоже сначала увидели анонимные сообщения в Telegram-каналах", - сказал он.
По его словам, журналисты на той пресс-конференции несколько раз пытались спровоцировать Вэнса на острые заявления. Однако тот отвечал нейтрально.
В МИД признали, что определенная фраза таки прозвучала.
"По поводу той фразы, которая прозвучала, мы понимаем, что это произошло в рамках избирательной кампании, мы не придаем какого-то слишком рискованного эмоционального окраса", - подчеркнул Тихий.
Он также отметил, что отдельных общений с американцами по этому поводу не происходило - и Вашингтон, и Киев сейчас заняты более важными делами.
"Мы, честно говоря, не перегружаем значением этого заявления и опять же призываю посмотреть полностью - тогда станет очевидно, что эти слова исходили не из уст президента США", - добавил спикер.
Как сообщало РБК-Украина, во время визита в Будапешт Вэнс обвинил украинскую разведку в попытках повлиять на результаты выборов в Венгрии.
Он также поддержал премьера Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов и приравнял его к Трампу, назвав обоих "миротворцами".
