МЗС назвало оголошення Зеленського в розшук свідченням відчаю Росії

Зеленського оголосили в розшук у РФ

Сьогодні, 4 травня, російські ЗМІ з посиланням на дані бази МВС РФ повідомили, що Зеленського оголосили в російський розшук. Підставою для розшуку нібито стала кримінальна справа, яку завели на українського президента. В коментарі РБК-Україна речник президента Сергій Никифоров порадив росіянам пошукати спочатку здоровий глузд.

До цього росіяни оголошували у розшук військових командувачів Валерія Залужного та Олександра Сирського, а також голову СБУ Василя Малюка.

Також у російському розшуку перебуває суддя Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

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